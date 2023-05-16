Gaziantep'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

AA

Gaziantep'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Gaziantep Adliyesi'ne gelen parti temsilcileri, geçersiz oy pusulasının yüksek olduğu, TBMM'de koltuğu bulunan siyasi partilere hiç oy çıkmayan sandıklara ve oy oranının ortalamanın altında kaldığı sandıklara yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

Bu kapsamda, AK Parti temsilcileri, Şahinbey ilçesindeki 320, Şehitkamil ilçesindeki 300 sandığa itiraz etti.

CHP de Şahinbey'de 4. Kurul'daki 433 sandık ile 2. Kurul'daki 472 sandığın tümüne itirazda bulundu.

Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdulhamit Gül: Sözde demokrasi dersi verenlere Türkiye sandıkta cevap verdi
YEREL HABERLER Abdulhamit Gül: Sözde demokrasi dersi verenlere ...
AK Parti Gaziantep milletvekilleri basına tanıtıldı
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep milletvekilleri basına tanıtıldı
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP birer vekil çıkardı
YEREL HABERLER Gaziantep'te AK Parti 8, CHP 3, MHP, İYİ Parti ve YSP ...
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı ...
Gaziantep´te sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başladı
YEREL HABERLER Gaziantep´te sandıklar açıldı, oylar sayılmaya ...
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis valileri oylarını kullandı
YEREL HABERLER Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis valileri oylarını ...
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te oyunu kullandı:
YEREL HABERLER Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te oyunu ...
Gaziantep'te ilk oylar sandıkta (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te ilk oylar sandıkta (2)
GAZİANTEP´TE İLK OYLAR SANDIKTA
YEREL HABERLER GAZİANTEP´TE İLK OYLAR SANDIKTA
Gaziantep´te ilk oylar sandıkta
YEREL HABERLER Gaziantep´te ilk oylar sandıkta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.