Gaziantep'te bir grup engelli genç temsili askerlik yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında temsili askerlik yapan engelliler, yemin ederek terhis oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığınca engelli vatandaşlar için askerlik görevini yerine getirememeleri nedeniyle motivasyon amaçlı temsili askerlik hizmeti ve terhis belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, kutsal olan vatan savunmasına kiminin bedenen, kiminin kalben, kiminin ise duayla katkı sunduğunu belirtti.

Çocukların en iyi şekilde yetişmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve temel becerileri kazanabilmesi için hem devlet hem aile olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Gül, "Bugün yaptığınız bir günlük temsili askerlik, hayatınızın önemli bir parçası olacaktır. Sağlık içinde bir ömür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ise engelli vatandaşların, içtikleri antla Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılarak asker olmak için hiçbir engel tanımadıklarını ispatladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar, yemin eden Mehmetçiklerinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Ruhen, fikren güçlü bir Mehmetçik olan kardeşlerimizin gerektiğinde vatan savunmasında seve seve görev alacaklarından hiç kuşkumuz bulunmamaktadır. Kahraman Mehmetçikler, asla unutmayınız ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürk'ün düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, birlik beraberlik ruhundan ve yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır."

Tören, fotoğraf çekimlerinin ardından engelli Mehmetçiklere Vali Gül ve Tuğgeneral Osma tarafından terhis belgesi verilmesiyle son buldu.





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