Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'yi yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.