Gaziantep'te "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" etkinliklerle kutlanacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müzelerde "18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü" etkinliklerle kutlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Panaroma ve Kahramanlık Müzesi avlusunda 18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği "Müzeler, Sürdürebilirlik ve Refah" temasıyla etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında canlandırmaların yapılacağı müzede, Emine Göğüş Mutfak Müzesi personelleri tarafından masal anlatımları yapılacak.

Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Hamam Müzesi personelleri tarafından çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Atatürk Anı Müzesi tarafından ise Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı sergi açılacak.

Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Doktor Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ile Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Yıldız'ın tarafından da çeşitli söyleşiler yapılacak.

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