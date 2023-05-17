Gaziantep'te obeziteyle mücadele için kurulan kamp 3 yılda 594 kişiye hizmet verdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) obezite kampı, 3 yılda yaklaşık 594 danışanını, fazla kilolarından kurtararak, sağlığına kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılından beri farklı kilo kategorilerinde 20 obezite kampı düzenlendi.

Kampta, 594 danışanın hedeflediği kiloya ulaştı, yüzde 3 ila 5 arasında değişen oranlar üzerinden toplamda bin 689 kilo kaybı sağlandı.

Ayrıca hastalıkla mücadele kapsamında 30 bin kişiye poliklinik ve saha hizmeti verildi.

Çağın sağlık problemleri arasında öne çıkan obezite hastalığı için profesyonel bir kadroyla danışanlarına hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kamp sürecinde alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından özgün tedavi yöntemiyle hastaların gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip ederek beslenme programları hazırlıyor.

Diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor koçları eşliğinde eğitimlerin verildiği kampta, danışanlar kampta verilen günlük programların dışına çıkmadan beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştiriyor.

Eğitimler çerçevesinde üyeler, sağlıklı beslenmeyi öğrenerek, porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, 2023 yılı sezonunun haziran ayında başlayacağını belirtti.

Obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması için kilo vermelerini hedeflediklerini ifade eden Tolay, "Yıl içinde birçok kampla farklı kilo kategorilerindeki danışanlarla bir araya geleceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması için kilo vermelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuyoruz ve fiziksel aktiveler programlıyoruz. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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