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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den depremzedeler için Arjantin ile dostluk maçı isteği

AA

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den depremzedeler için Arjantin ile dostluk maçı isteği

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki afetzedelerin yararına Arjantin'in milletvekili Julio Cobos'a iki ülke arasında dostluk maçı yapılması önerisinde bulundu.

Latin Amerika ve Karayipler Parlementosu Türk Gurubu Başkanlığını yürüten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu zamana kadar Türkiye ve Arjantin futbol milli takımları arasında maç yapılmadığını belirtti.

İstanbul'da görüştüğü eski Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milletvekili Julio Cobos'a depremzedeler için dostluk maçını önerdiğine dikkati çeken Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cobos Arjantin'e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanıyla görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye'de, Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı. Devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde depremzede aile ve çocukların izleyici olacağı maçın deprem bölgesinde Gaziantep'te oynanması planlanıyor."

Şahin, depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen dostluk maçının iki ülke ilişkilerine de katkı sağlayacağına dikkati çekti.

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