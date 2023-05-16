Gaziantep'te 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün akşam saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, olayda kullanılan 9 tüfek, iki tabanca, bir kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

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