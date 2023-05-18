Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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