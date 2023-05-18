Gaziantep'te bir genç bıçaklı kavgada öldürüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Sarıgüllük Mahallesi'ndeki Masal Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflardan Hüseyin Özkurt (17), bıçakla yaralandı.

Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkurt, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı ve görgü tanığı olarak değerlendirdiği 7 kişiyi ifadesini almak için emniyete götürdü.

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