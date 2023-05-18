Gaziantep protokolünden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, 104 yıl önce tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, 19 Mayısta kaderinin değiştiğini ifade etti.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, milletin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğunu belirten Gül, şunları aktardı:

"19 Mayıs, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Dönemin bütün işgal devletlerinin hesaba katmadığı en önemli şey şudur, ölümü göze alarak vatan için yüreğini ortaya koyan bir milletin karşısında, işgal hırsıyla tüm cihan bir araya gelse, sonuç, ya istiklal ya ölümdür. Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle olmuştur. Yüce Türk milletinin evlatları olarak hepimiz, ana bildiğimiz, nefes aldığımız cennet vatanın, hangi bedellerle kazanıldığının bilincindeyiz. Bu önemli bedelleri ödeyen ve bizlere bu vatanı emanet eden ecdadımıza karşı en önemli vazifemiz, bu aziz toprakları her alanda zamanın en ilerisine taşımaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de istiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizi yükselterek zirveye taşıyan, geçmişimizdeki zaferlerden aldığımız güç ve ders, bugünün heyecan ve birikimi, yarına bakarken ki azim ve kararlığımızdır. Bu yolda her gencimizin zihnine, fikrine, inancına, beraber iş yapabilme, beraber yol alabilme arzu, kabiliyet ve enerjisine ihtiyacımız var. Bu bayram tüm bu sıfatları bize hatırlatan en önemli günlerden biri, çocuklarından gençlerine, gençlerinden büyüklerine ve ecdadına her bireyi ile bu vatan kendini diri tutmakta ve tarihi ile gurur duymaktadır. Unutmamalıyız ki, tarih geçmişte kalan değildir. Süre gelen, devam eden, içinde yaşarken şekillenen, temelleri bugün atılan, yarına bakışımızdır."

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve kurtuluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türk milletini kalkındıracak ve yolunu aydınlatacak olanın genç ve uygar fikirler olduğunu her fırsatta dile getiren Ulu Önderimiz Atatürk'ün bu önemli günü gençlere armağan etmesiyle gençlere ne kadar güvendiğini de bir anlamda deklare etmiştir. Bizlere düşen de bu değerli emaneti layığıyla yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. O yüzden biz de gençlerle el ele vererek bugünü kurgulayıp, gazi şehrimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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