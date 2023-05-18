Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 50 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.
Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkan hayvanat bahçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ücretsiz hizmete verecek.
Alana, yoğun katılımın olmasının beklendiği kaydedildi.