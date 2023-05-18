GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü.

İddiaya göre, Zeytinli Mahallesi'nde Nazım Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö. (43) arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Nazım Ö. pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dilek Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçtıktan bir süre sonra yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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