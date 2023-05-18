Gaziantep'te bir depoda patlamanın ardından yangın çıktı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir depoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Beyazlar Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından söndürdüğü yangın sonrası hasar oluşan depo kullanılamaz hale geldi.

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