Gaziantep'te ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram at eti imha edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirildi.

Bir evde at kesildiği ve etinin piyasaya sürüleceği ihbarını değerlendiren Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevkani Mahallesi'ndeki bir adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde arama yaptı.

Ekipler, aramada parçalanmış ve satılmaya hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilogram at eti ele geçirdi.

Yeni kesilen hayvana ait olduğu tespit edilen etlere el konuldu.

Polis, olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

Etlerin imha edildiğini bildiren yetkililer, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.