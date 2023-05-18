Gaziantep'teki terör operasyonunda 2 tutuklama

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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