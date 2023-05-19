Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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