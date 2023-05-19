GÜNCELLEME - Gaziantep'te kooperatif başkanının öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'in öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde önceki gün Yemişken'in silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan O.S. (35) ile babası A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün O.S. ile bir süre önce boşandığı eşinin babası Mehmet Yaşar Yemişken arasında tartışma çıkmıştı. O.S, pompalı tüfekle Yemişken'e ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmış, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetmişti.



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