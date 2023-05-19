Gaziantep'te fener alayı düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Gaziantep Lisesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı.

Yürüyüşün başlamasıyla katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Cadde boyunca çevredekilerin alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile eşlik edildi.





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