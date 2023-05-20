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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

GAZİANTEP (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 3-1 kazandığı maçın rövanşında ALG Spor'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Ev sahibi ekip, 64. dakikada Mariem Houij'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, finale yükselen taraf oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile karşılaşacak.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine, sezon boyunca güzel bir başarı yakaladıklarını belirtti.

Sporcularını tebrik eden Gözcü, şunları kaydetti:

"Takımımızda çok önemli futbolcular var ve hepsi kendi aralarında büyük başarılar yakalamıştır. Yarı final maçında maalesef böyle bir sonuç aldık. Sporcularımın sonuna kadar mücadelede ettiğine inanıyorum ve şanssız bir sonuç aldık. Futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Önümüzdeki sezon daha da güçlenip yeniden şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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