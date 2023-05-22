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Atıklardan yapılan sanat eserleri engelliler için tekerlekli sandalye olacak

AA

Atıklardan yapılan sanat eserleri engelliler için tekerlekli sandalye olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sıfır atığa dikkati çekmek için atıkları mozaik sanatıyla buluşturan öğrenciler, yaptıkları eserlerin satışından elde edilecek gelirle tekerlekli sandalye alarak engellilere destek olacak.

Kentteki bir özel okulda sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla oluşturulan "Öğrenen Okul Aksolotl Takımı"nda yer alan 12 ortaokul öğrencisi, takım koçları öğretmenleriyle, geri dönüşüme dikkati çekmek için atıkları mozaik sanatına dönüştürdü.

Pet şişe kapağından kırık oyuncaklara, şişelerden bozuk cep telefonlarına kadar birçok atığı kullanan öğrenciler, 2 haftalık çalışmayla yaklaşık 4 metrekare boyutundaki tabloda kız çocuğu portresi yaptı.

Aynı boyuttaki diğer tabloda ise fıstık kabuklarından kelebek figürü yapan öğrenciler, tabloların satışından elde edilecek gelirle tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi engellilere verecek.

Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, AA muhabirine, öğrencilerle çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında olduğunu ifade eden mozaik sanatçısı Sökücü, şöyle konuştu:

"Projede coğrafyamızın önemli sanatı olan mozaik sanatını kullandık. Hayatımızda işlevini yitirmiş materyalleri tekrar hayata döndürdük. Biliyorsunuz çağın en önemli konularından birisi sıfır atık. Kaliteli sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir sanat yoluyla insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Kullanılmayan materyallerin tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamak, fazla ya da yanlış üretimlerin önüne geçmek, bu anlamda gençleri bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Mozaik sanatının bu coğrafya için dikkat çekici olduğunu ifade eden Sökücü, şunları kaydetti:

"Küçük yaştan başlayarak gençlerin bu alanı önemsemesi ve doğaya katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bunu da mozaik sanatıyla yapıyoruz. Sürdürülebilir kaliteli yaşam için sürdürülebilir sanat mozaik sanatını çocukların gençlerin birlikte yaptığı bu eserde birçok materyal kullanıldı. Bunlar, küçük yaşlarda kullandıkları oyuncakları, bazı atıkları burada bir tablonun üzerinde bir resim oluşturdu. Bir kız çocuğunun resmi, çocuğun etrafında doğa, hayvanlar gibi birçok figür var. Doğaya katkı sağlamak, güzelliklerinden daha iyi faydalanmayı sağlamayı ifade etmek istedik."

- "Küçük elleriyle büyük yürekleriyle katkı sağladılar"

Projenin sosyal yönü olduğunu belirten Sökücü, "Esas güzellik ise birçok ihtiyaç sahibi tekerlekli sandalyeye kavuşacak. Sosyal sorumluluk projesine küçük elleriyle, büyük yürekleriyle katkı sağladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zeynep Ekin Tolu da projede yer aldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Amacımız sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında geri dönüşüm çalışmaları yapmak. Asıl amacımız sıfır atığa ulaşmak ancak çıkan bazı atıklar oluyor ister istemez. Evde dikkat ediyordum ancak bu projede yer aldıktan sonra atıkları nasıl değerlendirebileceğim konusunda aklıma daha çok fikir gelmeye başladı." diye konuştu.

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