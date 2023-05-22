Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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