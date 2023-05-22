Gaziantep'te dolu ve sağanak etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşama doğru başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar tentelerin altında yağışın azalmasını beklerken bazı vatandaşlar ile araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.





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