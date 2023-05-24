Vakıflar, aşevi kültürünü pilot il seçilen Gaziantep'te yaşatıyor

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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce pilot il seçilen Gaziantep'te, Aşevi-İmaret Kültürü'nün yaşatılması amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan 2 bin kişilik sıcak yemek evlere ulaştırılıyor.

Steril mutfaklarda her gün büyük kazanlarda yapılan 2 bin kişilik yemek, sefer taslarında dağıtılıyor.

Protein ve vitamin bakımından belli standartlarda yapılan yemekler, personel tarafından servislerle kentin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bin yıllık bir vakıf medeniyetini sürdürdüğünü belirterek, gerek tarihi eserlerin imar edilmesi gerek vakfiyelerden kaynaklı olan hayır hizmetlerinin yapılması, kuru gıda dağıtımı, yetim aylığı ve burs verilmesi gibi hizmetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Aşevi-İmaret Kültürü'nün yaşatılması amacıyla başlatılan projeyle Gaziantep'in pilot il seçildiğini aktaran Bozkurt, "İhtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ulaştırılabilmesi için pilot uygulamayla Gaziantep'te Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu'nu dolduran ve Hayır Hizmetleri Şube Müdürlüğü mevzuatına uygun olduğu tespit edilen 2 bin kişiye 1 Mayıs itibarıyla tek öğün sıcak yemek dağıtım uygulaması yapılmaktadır." diye konuştu.

Bozkurt, ailedeki kişi sayısına göre 3 çeşit yemek ve ihtiyacı kadar ekmek dağıtıldığına değinerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın günlük ihtiyacı olan vitamin, protein ve benzeri diğer gıda hesaplamaları yapılarak daha sağlıklı bir yemek ürünü sağlanmaktadır. Özellikle yaşlı ve engelli olan ailelerimize bir nebze olsun dokunabilmeyi istiyoruz. Gelecek nesillerin hem vakıf medeniyetini hem de İslam dinimizde yer alan hayretmek, hayrı yaşatmak felsefesini kazanmaları amacıyla medeniyetin bin yıldır olduğu gibi sürmesini sağlamak istiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından pilot ilde uygulanan bu sıcak yemek dağıtımının tüm illerde yaygınlaştırılması hedeflenmekte ve planlanmaktadır."

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