Gaziantep'te 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki şüphelinin üst aramasında 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serinevler Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 2 şüphelinin üst aramasını yaptı.



Aramada, 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



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