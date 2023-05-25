Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Nisan'daki nevruz etkinliğinde örgüt propagandası yaptığı ve örgütün gençlik yapılanmasına yer aldığı belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 1 tüfek, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.



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