Gaziantep'te 4 kapkaç olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 kapkaç olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarih ve adreslerde 4 kapkaç olayına karıştığını tespit ettiği Y.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının gerçekleştirdiği 4 kapkaç olayı ise çevredeki güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle vatandaşlara yaklaşarak çanta ve telefonlarını çalması yer alıyor.

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