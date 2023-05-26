Nurdağı'na yapılan 133 dükkanlı çarşının yüzde 75'i tamamlandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yapılan 133 dükkanlı çarşının, yüzde 75 oranında tamamlandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla inşaatı süren çarşı, 7 bin metrekare alana sahip ve içinde 133 dükkan bulunacak.

16 bloktan oluşan çarşıdaki dükkanların 40'ı 25 metrekare, 70'i 50 metrekare, 22'si 100 metrekare ve biri ise 200 metrekare büyüklüğünde tasarlandı.

Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı çarşıdaki inşaat çalışmalarının yüzde 75 oranında tamamlandığı öğrenildi.

8 dükkanın kaba inşaatının bittiği çarşıyla ilçe esnafının ticari hayatına katkı sağlanması ve depremzedelerin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.





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