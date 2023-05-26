Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'daki nevruz etkinliğinde örgüt propagandası yaptığı ve örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından salıverildi, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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