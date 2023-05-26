Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışma kapsamında kentte yeni evlenecek çiftlerin eksik ev eşyaları karşılanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir süre önce duyurduğu "Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden" projesine başvuran kentteki 18-30 yaş aralığındaki yeni evli çiftler, talep ettikleri eşyaları teslim almaya başladı.

Şu ana kadar 7 binin üzerinde çiftin başvurduğu proje kapsamında 200 çifte destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, gazetecilere, kent genelinde yılda yaklaşık 20 bin çiftin evlendiğini söyledi.

Bu çiftlerden ihtiyaç duyanlarına destek olmak için harekete geçtiklerini, bu kapsamda başvuruların uygun görülmesi halinde gerekli eşyaların evlerine kadar teslim edildiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Projede gençlerimiz mutlu ailelerde, mutlu yuvalarını kurarken biz de bu mutluluklarına bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Haliyle başvurusu alınan genç çiftlerimizin beyaz eşyalarını taşımaya başladık. Evlenecek yeni çiftlerimiz, başvurularını yaparak şartları da uygun olması halinden bu destekten faydalanabiliyorlar. Bu destek, bizler için çok önemli. Çünkü mutlu aileler, mutlu toplumları oluşturuyor. Mutlu toplumlar da mutlu devletleri oluşturuyor. Biz aile kurumuna, çok önem veriyoruz."

Destekten faydalanan Yalçın Sağ ise projeden memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi.

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