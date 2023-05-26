Motosiklet tutkunları Gaziantep'te buluştu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte motosiklet tutkunları bir araya geldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Şahinbey Belediyesince organize edilen etkinlikte kentteki motosikletçiler, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde buluştu.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın akrobasi gösterisiyle başlayan program, motosikletseverlerin fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, programda yaptığı konuşmada Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Gaziantep'te motosikletseverlerin çoğunlukta olduğunu aktaran Uçar, "Gaziantep Türkiye'de kişi başına düşen motosiklet sayısı itibarıyla zirvede bir şehirdir. Buraya hem sosyal hem sportif hem de ticari anlamda geliştirilecek birkaç projeye ihtiyacımız var, onların da yapılacağına inanıyorum." dedi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de Gaziantep'in bir spor şehri olduğunu belirtti.

Kentteki spor faaliyetlerini desteklediklerini anlatan Gül, "Gaziantep'e motosiklet, bisiklet ve otomobil sporları için pist yapacağız. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nı burada yapacağız. Daima sporun ve sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, motosikletseverler ve ilgililer katıldı.

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