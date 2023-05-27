Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 iş yeri, ikamet ve araçta arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 2 kilo 240 gram esrar, 155 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.

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