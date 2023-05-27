Gaziantep'te FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu çerçevede 3 hükümlüyü yakaladı. Bu kişilerden B.Ö. hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay, C.B.D'nin 2 yıl 10 ay, M.Ö'nün ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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