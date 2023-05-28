Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 24 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adrese operasyon düzenlediğini kaydetti.



Operasyonda 24 kilogram "skunk" uyuşturucu maddesinin ele geçirdiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Vali Gül, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.



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