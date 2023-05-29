Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçta 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentteki uygulama noktasında bir araçta 24 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.