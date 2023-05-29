İslahiye'de afetzedelere hizmet verecek atık su arıtma tesisinin betonarmesi tamamlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, İslahiye'de yapılan ve depremzedelere hizmet verecek Boğaziçi-Yeşilyurt Atık Su Arıtma Tesisi'nin betonarmesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ve betonarmesi tamamlanan arıtma tesisinin kısa süre içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.

Mekanik ve elektrik imalatı devam eden tesisle, Yeşilyurt, Boğaziçi, Altınüzüm, Tandır, Kayabaşı, Hasanlök ve Yağızlar mahalleleri ile depremlerden sonra afetzedelerin barındığı geçici yerleşim yerleri ve bölgede yapımı devam eden kalıcı konutlara hizmet sunulması planlanıyor.

21 bin metrekare alana yapılan tesisin ilk kademede 34 bin, ikinci kademede ise 51 bin kişiye hizmet vermesi planlandı.

2051 yılına kadar bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak tesiste atık su ise Deliçay Deresi'nde deşarj edilecek.

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