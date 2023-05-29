MHP İl Başkanı Çıkmaz seçim sonuçlarını değerlendirdi

GAZİANTEP (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylama sonuçlarını değerlendirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, seçimin kazananının Türkiye ve Türk milleti olduğunu belirterek, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Zorlu ve yorucu bir seçim sürecini ülke olarak kazasız ve belasız bir şekilde atlatmanın huzuru içerisinde olduklarını anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler Gaziantep özelinde ve tüm seçim bölgelerinde münferit birkaç olayın dışında huzur içerisinde tamamlandı. Özellikle MHP kadroları ve seçmeni 'adayı belli karar net' bir şekilde sandığa giderek tarihin üzerlerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmiştir. Sonuçların şehrimize, ülkemize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Türk milletinin demokrasinin gereğini büyük bir olgunluk içerisinde yerine getirdiğini ve rekor katımlarla sandığa giderek tercihini yaptığını aktaran Çıkmaz, milletin 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hür iradesiyle sandığa gidip, tercihini yaptığını ifade etti.

Millet iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğini belirten Çıkmaz, "Sandıktan çıkan sonuçlara yine demokrasinin gereği olarak istisnasız herkes saygı göstermek durumundadır. Millet bir kez daha 5 yıllığına ülkenin yönetimini Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmiştir. Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının inşasına 28 Mayıs akşamı itibariyle başlanmıştır. Sonuçların bir kez daha hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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