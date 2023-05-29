İş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

AA

İş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'taki iş adamları, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'de görev alacak milletvekillerini tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla sandık başına giderek cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlediğini aktaran Tiryakioğlu, seçim atmosferinin geride kaldığını ve Türkiye'nin, ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girebilmesi için artık çok daha fazla çalışma zamanı olduğunu ifade etti.

Seçimlerin sona ermesiyle belirsizliğin ortadan kalktığını, yeni başarı hikayeleri yazmak için yeni bir miladın başladığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir seçim sürecini daha demokratik bir ortamda, huzur ve güven iklimi içerisinde geride bıraktı. Millet iradesinin geniş bir katılımla sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçları, ülkemizin ne kadar sağlam ve güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Milletimiz hür iradesini sandığa yansıtarak kendi yol haritasını ve kendi geleceğini tayin etmiştir. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parlamentoya girmeye hak kazanan tüm siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılının eşiğinde, geleceğe güvenle bakabilmek ve daha istikrarlı adımlarla yürüyebilmek için iş dünyası olarak her zamankinden çok daha fazla üretmeye, ihracata, istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz."

- Malatya

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olunduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu, huzurlu bir seçimi geride bıraktıklarını belirten Sadıkoğlu,"14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da aynı olgunluk ve suhuletle oylarımızı kullandık. Milletimizin teveccühü ile yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizi taşın alına koymaya devam edeceğiz. Başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri üzerinde ortak akıl ve istişare ile yenilikçi çözümler üretilmesini ve ciddi adımlar atılmasını temenni ediyoruz. Malatya olarak öncelikli gündemimiz depremde büyük yıkım yaşayan şehrimizin yeniden imarı ve ekonomik kayıplarımızın giderilmesidir. Yeni dönemde bölgemize her alanda öncelik tanınmasını ve kayıpların telafisi için maksimum seviyede destekleme bekliyoruz."

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak da büyük bir başarıya imza atarak tekrar cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şarlak, "Bugün itibarıyla Bismillah diyerek üretimden ve istihdamdan taviz vermeden kararlılıkla Türkiye Yüzyılı için çalışmalı, tarıma dayalı sanayiyi geliştirerek istihdam oluşturmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı kadrolarına sonuna kadar güvenip destek vermeye devam edeceğiz çünkü Türkiye mimarının her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Kahramanmaraşlı sanayicilerden tebrik

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Buluntu, milletin teveccühünü alarak seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraşlı sanayiciler olarak tebrik ettiklerini dile getirdi.

Mustafa Buluntu, "Güven tazeleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem toplumsal huzuru sağlayacağına hem de reform ivmesini ülkemize yeniden kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Seçimleri artık geride bıraktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için şimdi daha çok çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Çıkmaz seçim sonuçlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Çıkmaz seçim sonuçlarını değerlendirdi
İslahiye'de afetzedelere hizmet verecek atık su arıtma tesisinin betonarmesi tamamlandı
YEREL HABERLER İslahiye'de afetzedelere hizmet verecek atık su ...
Gaziantep'te otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Gaziantep'te hasadı başlayan sarımsak, tarlada 8-9, markette 30 lira
YEREL HABERLER Gaziantep'te hasadı başlayan sarımsak, tarlada 8-9, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor
Gaziantep´te davullu-zurnalı kutlama
YEREL HABERLER Gaziantep´te davullu-zurnalı kutlama
Gaziantep Valisi Gül, kutlama amaçlı havaya ateş edenleri uyardı
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül, kutlama amaçlı havaya ateş ...
Gaziantep´te sandıklar açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te sandıklar açıldı
Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı (3)
YEREL HABERLER Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı (3)
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te ilk oylar kullanıldı (2)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te oyunu kullandı:
YEREL HABERLER Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te oyunu ...
Gaziantep´te ilk oylar kullanıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te ilk oylar kullanıldı
Gaziantep'te bir siyasi partinin sahte el ilanını dağıtan kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir siyasi partinin sahte el ilanını ...
Gaziantep'te FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.