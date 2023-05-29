İş dünyasından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirme

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'taki iş adamları, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'de görev alacak milletvekillerini tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla sandık başına giderek cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlediğini aktaran Tiryakioğlu, seçim atmosferinin geride kaldığını ve Türkiye'nin, ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girebilmesi için artık çok daha fazla çalışma zamanı olduğunu ifade etti.

Seçimlerin sona ermesiyle belirsizliğin ortadan kalktığını, yeni başarı hikayeleri yazmak için yeni bir miladın başladığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir seçim sürecini daha demokratik bir ortamda, huzur ve güven iklimi içerisinde geride bıraktı. Millet iradesinin geniş bir katılımla sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçları, ülkemizin ne kadar sağlam ve güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Milletimiz hür iradesini sandığa yansıtarak kendi yol haritasını ve kendi geleceğini tayin etmiştir. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve parlamentoya girmeye hak kazanan tüm siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılının eşiğinde, geleceğe güvenle bakabilmek ve daha istikrarlı adımlarla yürüyebilmek için iş dünyası olarak her zamankinden çok daha fazla üretmeye, ihracata, istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz."

- Malatya

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, "Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olunduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu, huzurlu bir seçimi geride bıraktıklarını belirten Sadıkoğlu,"14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da aynı olgunluk ve suhuletle oylarımızı kullandık. Milletimizin teveccühü ile yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizi taşın alına koymaya devam edeceğiz. Başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri üzerinde ortak akıl ve istişare ile yenilikçi çözümler üretilmesini ve ciddi adımlar atılmasını temenni ediyoruz. Malatya olarak öncelikli gündemimiz depremde büyük yıkım yaşayan şehrimizin yeniden imarı ve ekonomik kayıplarımızın giderilmesidir. Yeni dönemde bölgemize her alanda öncelik tanınmasını ve kayıpların telafisi için maksimum seviyede destekleme bekliyoruz."

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak da büyük bir başarıya imza atarak tekrar cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şarlak, "Bugün itibarıyla Bismillah diyerek üretimden ve istihdamdan taviz vermeden kararlılıkla Türkiye Yüzyılı için çalışmalı, tarıma dayalı sanayiyi geliştirerek istihdam oluşturmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı kadrolarına sonuna kadar güvenip destek vermeye devam edeceğiz çünkü Türkiye mimarının her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Kahramanmaraşlı sanayicilerden tebrik

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Buluntu, milletin teveccühünü alarak seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraşlı sanayiciler olarak tebrik ettiklerini dile getirdi.

Mustafa Buluntu, "Güven tazeleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem toplumsal huzuru sağlayacağına hem de reform ivmesini ülkemize yeniden kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Seçimleri artık geride bıraktık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için şimdi daha çok çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.

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