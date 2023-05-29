TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.









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