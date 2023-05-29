GÜNCELLEME 2 - TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 tır, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada Maaruf Bozkan (42) ve Mahmut Türkmen (16) öldü, 20 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.
Bu arada kaza nedeniyle otoyolda oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da yolun açılmasıyla azalmaya başladı.