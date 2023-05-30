Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küsget Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta 603 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.Ö. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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