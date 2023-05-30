Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Lebe (27) idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun Sinan Mahallesi yakınlarında, Bekir Uçar (45) yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 27 RB 247 plakalı kamyona çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle asfalt yüklü kamyon refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobil sürücüsü Lebe, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı kamyon sürücüsü Uçar ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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