Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübünde seçimli olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ertelenen genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde yapılacağı kaydedildi.

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