Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı.
Gaziantep'te sarı-kırmızı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.
Üniversite Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, tezahürat yaparak, şarkı söyledi.
Sokaklardaysa sürücüler, konvoylar oluşturdu.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.
Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'nda buluşan taraftarlar, sanatçı Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısını hep birlikte söyledi.
Meşale yakıp, davul zurna eşliğinde halay çeken taraflar, daha sonra konvoy oluşturarak kutlamalara devam etti.
- Malatya
Malatya kent merkezinde konvoy oluşturan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, ellerinde Galatasaray flamaları ve atkılarıyla kutlama yaptı.
Meşale yakan ve "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapan taraftarlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.
- Adıyaman
Adıyaman’da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.
Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, meşale yaktı, şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.
- Kilis
Kilis'te de Galatasaray taraftarları maç sonunda 7 Aralık Üniversitesi civarında bulunan Galatasaray Kafe'de toplanarak şampiyonluğu kutladı.
Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.