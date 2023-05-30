Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kutlandı.

Gaziantep'te sarı-kırmızı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.

Üniversite Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, tezahürat yaparak, şarkı söyledi.

Sokaklardaysa sürücüler, konvoylar oluşturdu.





- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.





- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'nda buluşan taraftarlar, sanatçı Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısını hep birlikte söyledi.

Meşale yakıp, davul zurna eşliğinde halay çeken taraflar, daha sonra konvoy oluşturarak kutlamalara devam etti.





- Malatya

Malatya kent merkezinde konvoy oluşturan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, ellerinde Galatasaray flamaları ve atkılarıyla kutlama yaptı.

Meşale yakan ve "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapan taraftarlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.





- Adıyaman

Adıyaman’da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, meşale yaktı, şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.





- Kilis

Kilis'te de Galatasaray taraftarları maç sonunda 7 Aralık Üniversitesi civarında bulunan Galatasaray Kafe'de toplanarak şampiyonluğu kutladı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.