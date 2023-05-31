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Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 GD 4652 ve 34 CYG 839 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yolun kenarındaki araziye devrilen 34 CYG 839 plakalı otomobil yanmaya başladı. Yanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, her iki otomobilden 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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