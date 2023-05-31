Gaziantep'te kamyonla otomobilin çarpışması araç kamerasınca kaydedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep-Nizip kara yolunda dün meydana gelen kaza kamyonun kamerasınca görüntülendi.



Kayıtlarda, karşı şeride geçen otomobil ile kamyonun çarpışması ve araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.



Dün Mustafa Lebe (27) idaresindeki 33 AHV 040 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında, Bekir Uçar'ın (45) kullandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait 27 RB 247 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada, çarşı ve mahalle bekçisi olan sürücü Lebe, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.