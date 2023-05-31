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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor

AA

Okuma yazma kursuna katılan çift gayretleriyle örnek oluyor

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Ömer ve Semiha Uğur çifti, okuma yazma öğrenmek için gayretle çalışıyor.

Uğur çifti, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları aşmak, "Bu yaşta okuma yazma bilmiyor musunuz?" sorusuna muhatap olmamak için kursa gitmeye karar verdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan kursa katılan çift, kısa sürede gösterdikleri gayretle hem ilerleme sağladı hem de katılımcılara örnek oldu.

62 yaşındaki Ömer Uğur, AA muhabirine, daha önce okuma yazma öğrenmediği için birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Kalabalık ortamlarda daha da zorlandığını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"İşe giderken otobüse binmek isterdim, otobüsün nereye gittiğini, üzerindeki yazıyı okuyamazdım, kimseye de soramazdım. Bankamatiğe gidiyordum, yanımdaki vatandaşlara söylerdim 'Maaşımı çekmeye yardım eder misiniz' diye. Alışverişe gittiğimde de sıkıntı yaşıyordum. Fiyatlarını falan bilmiyordum ama şimdi az da olsa öğrendim kısa sürede. Eşimle kursa gelmek çok güzel bir duygu."

Kursa 3 ay önce başladığını belirten Ömer Uğur, okumaya ve yazmaya başladığını, matematik işlemleri de yaptığını dile getirdi.

- "Şimdi hayata sımsıkı sarıldım"

51 yaşındaki kursiyer Semiha Uğur da ailesi daha önce destek vermediği için okula gidemediğini ifade etti.

Günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları şimdi çözmeye başladığını aktaran Uğur, şöyle devam etti:

"Eskiden babam 'Kızların okuması iyi olmaz' derdi. Beni okutmadılar. 5. sınıftan sonra anneler okula gidiyordu, o zaman 2 ay gitmiştim. Evde alfabeleri kendi çabamla okumaya başladım. Bir gün otobüs durağına gittim, yanımdakilere 'Bu otobüs üniversiteye gider mi' dedim. Bana 'Yaşına bak okumuşluğun yok mu?' dediler. Ondan sonra hırslandım."

Okuma yazma kurslarını hayata geçirenlere teşekkür eden Uğur, kursta birçok şeyi öğrendiğini söyledi.

Kursta diğer arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Uğur, "Okuma gibi bir şey yok. Şimdi hayata sımsıkı sarıldım. Okumak çok güzel, bilgileniyorsun. Okuma yazma bilmeyenler gelsin. Ben çok memnunum. Çok mutluyum, dünyayı verseler bu kadar olur. Allah eşimden razı olsun. Bana hiç karşı çıkmadı, teşvik etti." diye konuştu.

Kursta öğretmenlik yapan Ayşegül Bilici de herkesin okuma yazma öğrenmesi gerektiğini belirterek "Onların bir şey öğrenmesi beni de mutlu ediyor, kendimi faydalı hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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