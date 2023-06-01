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Gaziantep'te 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Gaziantep'te 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.

O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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