Gaziantep'te "Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı" başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın katılımıyla "Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı düzenlendi.



Prof. Dr. Eraslan, Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen "Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, olağanüstü durumlarda özellikle çocukların çok etkilendiğini söyledi.

Afetlerden sonra okulların kapatıldığını ve açılmasının uzadığını ifade eden Eraslan, "Bu anlamda bizim amacımız ve üzerinde kavramsallaştırmaya çalıştığımız olağanüstü haller pedagojisi afetin kritik zamanı geçtikten sonra okulların biran önce açılması ve çocukların sürece devam etmesini sağlamak. Bu anlamda öğretim programların düzenlenmesi, öğretmenlerin olağanüstü durumlarda hangi yöntem ve teknikleri kullanması, hangi ölçme değerlendirme modellerini temel alması, okullarda okul yöneticilerinin lojistik yönetim becerisine sahip olması gibi birçok farklı ayağı içeren bir yapı tasarlıyoruz. Bu yapı Bahçeşehir Koleji ile SODİMER işbirliğinde oluşan ve dünyada da örneği olmayan bir yöntem." diye konuştu.

Eraslan, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Eraslan, "Birçok araştırmaya göre, hem ülkemiz hem dünyamız çok büyük afetlerle karşı karşıya kalacak. Her afet sonrası okulları kapalı mı tutacağız? Bu çocuklar okullarda olmadığında yaşadığında öğrenme eksiklikleri bir süre sonra öğrenme yoksulluğuna dönüşmekte ve bu kalıcı problemleri getiriyor. Bu yüzden basit olarak bir okulun bahçesi bile ya da afetin türüne göre oluşacak öğrenme çevresi bile o çocukların öğrenme kayıplarını azaltabilir. Buna dönük olarak bizler hem öğretim programlarını, müfredatını hem de kullanılacak yöntem tekniğini, içeriğini ve aynı zamanda ölçme ve değerlendirme süreçlerini ele alan bir genelde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Bir gün sürecek çalıştay çeşitli sunumların ardından son bulacak.









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