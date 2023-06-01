Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sünger Bob İncil'deki Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve depoda kaçak akaryakıt ve ürünlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve depoya operasyon yapan ekipler, gümrük kaçağı olan 2 bin litre akaryakıt, 180 paket sigara ve 8 cep telefonu ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon anı ise polis kamerasınca da kayda alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.