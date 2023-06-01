Gaziantep'te LGS'ye girecek 50 bin öğrenciye sınav seti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kullanılması için kentteki 50 bin öğrenciye sınav seti dağıtacak.

LGS'ye girecek öğrencilere katkı sağlamak ve gereksinimlerini karşılamak için çalışma başlatan belediye ekipleri, bu kapsamda içerisinde kalem, kalemtıraş, silgi, ıslak mendil ve şekerin bulunduğu sınav seti hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu'nda, gazetecilere, eğitime öncelik verdiklerini ve bu alanda önemli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gaziantep'in eğitim şehri olması için gayret ettiklerini aktaran Şahin, "Gaziantep'in çocukları çok akıllı, zeki ve başarılı. Küçük dokunuşla başarı daha da artıyor, başarı getiriyor. Gücümüz, bütçemiz ölçüsünde yeni nesil belediyecilik yapıyoruz. Doğumdan ölüme çocuklarımızın, ailelerimizin yanındayız." dedi.

Şahin, belediye olarak 7'den 70'e herkes destek sağlamak çalıştıklarını ve sosyal belediyeciliği uyguladıklarını dile getirdi.

Eğitimde kendi üzerine düşenleri yapmanın çabası içerisinde yer aldıklarına dikkati çeken Şahin,"Çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı çok sıkı tutmamız lazım. İyi bir üniversite iyi bir liseden ve lise eğitiminden olur. İyi lise iyi ortaokuldan, iyi ortaokul ilkokuldan, ilkokul ise okul öncesinden gelir. Çocuğumuzu baştan tutup hemen geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bu bakış açısı içerisinde çocuklarımızı sınavlarda streslendirmemeliyiz. Çok basit görünen şeyler bile unutulabiliyor. Böylelikle sınav sonucu etkilenebilir. Aslında setimiz çam sakızı çoban armağanı, yarım elma gönül almadır." dedi.

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